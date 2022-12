Rolex Sydney Hobart, il 26 dicembre al via: 110 yacht iscritti. Orario e streaming

La 77esima edizione della Rolex Sydney Hobart Race partirà il giorno di Santo Stefano come da tradizione. La regata inizierà alle 13 ora locale, quando in Italia saranno le 3 di notte. La folla inizierà ad assieparsi a Sydney ore prima, per un appuntamento che è ormai entrato nell’immaginario collettivo degli australiani. Sono 110 gli yacht iscritti, con sette imbarcazioni straniere, inclusa una tedesca, una ungherese e due britanniche. Previsti alla partenza venti da nord a nord-est di circa 10-15 nodi. Si insegue il record di 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi, stabilito da LDV Comanche nel 2017. La regata sarà trasmessa sul sito web ufficiale della gara, rolexsydneyhobart.com.