Volley, Superlega 2022/2023: seconda vittoria stagionale per Siena, Monza cade 3-1

Nella partita valevole per l’undicesima giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, l’Emma Villas Aubay Siena sconfigge a sorpresa la Vero Volley Monza. 3-1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-21) il punteggio del match, che vede la formazione toscana, fanalino di coda della classifica con una sola vittoria, sfruttare il campo di casa per strappare punti importanti. Battuti contro pronostico i brianzoli di Massimo Eccheli, noni a quota 12 punti. Al Palasport Mens Sana PalaEstra di Siena arriva la seconda vittoria stagionale per l’Emma Vilas, la prima in casa. Questo risultato inoltre regala a Cisterna l’accesso alla Coppa Italia, proprio a discapito di Monza.

LA CRONACA – Primo set rocambolesco in cui entrambe le squadre si portano in vantaggio a più riprese. Dopo un avvio lineare, a partire dal 13-13 si va avanti solo a parziali. Monza vola sul 18-13, Siena risponde issandosi sul 20-18 e così via fino al 23-23. Nel momento cruciale, sale in cattedra Siena, che prevale per 26-24 al secondo set point grazie all’opposto Pereyra. La risposta di Monza arriva in avvio di seconda frazione, ma è ancora la squadra di casa a prendere in mano le redini del set e condurre nel punteggio. Avanti 15-12, però, si spegne la luce per i toscani, che subiscono un parziale di 13-7 e finiscono per perdere il set per 25-22.

La frazione più folle, tuttavia, è sicuramente la terza in cui ne succedono di tutti i colori. Siena insegue praticamente dall’inizio alla fine, trovandosi costantemente in svantaggio. Pur non riuscendo a ricucire il gap, però, Pinali e compagni non mollano mai e restano sempre in scia. Ecco quindi che sul 22-21 si manifesta il sorpasso, seppur dalla breve durata. La Vero Volley torna infatti avanti e si procura un set point dopo l’altro ma non riesce a chiudere. Non appena si porta in vantaggio Siena, invece, complice un lungo challenge che appura l’invasione degli avversari, il set volge al termine. A firmare il 28-26 è Raffaelli, protagonista di un muro pazzesco. Dopo due ore di gioco, l’Emma Villas conduce 2 set a 1. A senso unico infine la quarta frazione, con Siena che va in fuga fin da subito e mette spalla al muro gli avversari. Dal canto sua Monza non molla e tenta fino alla fine di ricucire il gap, arrivando fino al -2 (da un iniziale -6). La vittoria resta però saldamente nelle mani di Siena, che s’impone per 25-21 ed ottiene un importantissimo successo.