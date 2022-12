Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: tutto facile per Novara, Vallefoglia ko in tre set

Quinta vittoria consecutiva per l’Igor Gorgonzola Novara nella Serie A1 femminile 2022/2023. Le piemontesi di Stefano Lavarini hanno sconfitto in tre set il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia (25-16, 25-19, 25-18) nella gara valida per la dodicesima giornata, conquistando tre punti importanti che le fanno salire al secondo posto in classifica dietro a Conegliano.

LA PARTITA – Si parte subito con un primo set dominato da Novara. Le padrone di casa trovano il break sul 3-1 e allungano sull’8-3; quattro punti consecutivi per il 15-9 e altri quattro per il 21-13, massimo vantaggio sul 24-15 e le piemontesi chiudono senza problemi il primo parziale sul 25-16. Reazione Vallefoglia nella prima parte del secondo set, con le ospiti avanti fino al 9-9. Quattro punti di fila di Novara per il 14-10 e massimo vantaggio toccato sul 19-12, prima di chiudere il parziale sul 25-19. Terzo set equilibrato fino all’11-11, quando Novara mette a segno cinque punti consecutivi volando sul 16-11 e chiudendo successivamente il parziale sul 25-18.