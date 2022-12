Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci batte Bergamo in quattro set, tutto facile per Milano

Scandicci rischia, ma porta a casa la vittoria in quattro set in casa della Volley Bergamo nella dodicesima giornata di andata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Primi due set senza storia e dominati dalle ragazze di Barbolini che si impongono sul 15-25 in entrambi i parziali, rispondono le bergamasche con un 25-15 nel terzo set ma nel quarto parziale Scandicci non sbaglia e chiude i conti sul 18-25.

Tutto facile, invece, per la Vero Volley Milano, che si impone in tre set si Firenze ritrovando la vittoria dopo il ko subito contro il Novara nella scorsa giornata. Nel primo set le milanesi sono sempre avanti dal 10-10 e chiudono con tre punti consecutivi sul 19-25; Milano in vantaggio dal 10-10 del secondo set, ma le toscane pareggiano sul 24-24 portando il parziale ai vantaggi, prima della nuova chiusura delle lombarde sul 25-27. Altra prima parte di equilibrio nel terzo set fino all’11-11, e la Vero Volley questa volta non si fa recuperare chiudendo i conti sul 21-15.