Volley, Cev Cup maschile 2023: l’andata degli ottavi va a Piacenza, Fenerbahce sconfitto 3-1

Nella gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley, la Bluenergy Daiko Volley Piacenza sconfigge il Fenerbahce HDI Istanbul. Gli uomini di Lorenzo Bernardi, dopo aver superato Praga ai sedicesimi, sfruttano il campo di casa per conquistare una bella vittoria e avvicinarsi così ai quarti di finale. Battuta con il punteggio di 3-1 (25-13, 24-26, 25-15, 25-20) la formazione turca, che non riesce a strappare punti importanti in chiave passaggio del turno in vista del ritorno in casa, in programma mercoledì 14 dicembre (ore 16.00). Al Palabanca di Piacenza s’impone la squadra di casa, che rispetta il pronostico della vigilia.

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

LA PARTITA – Nel primo set c’è una sola squadra in campo, come testimonia il risultato. Si tratta ovviamente di Piacenza, fin dall’inizio padrona del campo. Gli ospiti tentano di contenere le offensive degli avversari ma non riescono quasi mai ad opporre resistenza. Per la Bluenergy Daiko, trascinato dai soliti Leal e Romanò, è un gioco da ragazzi imporsi per 25-13. Nella seconda frazione, invece, Fenerbahce cresce ed appare quasi una squadra differente rispetto al set precedente. Piacenza continua invece per la sua strada, anche se l’equilibrio è decisamente maggiore. Nessuna delle due squadre riesce nella fuga, perciò il set finisce per decidersi su una manciata di punti. Ad avere la meglio sono i turchi, capaci di prevalere per 26-24.

IN AGGIORNAMENTO