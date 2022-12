United Cup 2023 Italia-Brasile, Musetti: “Ottimo primo match stagionale, non è stato facile”

“Sono felice di aver portato a casa il primo punto per l’Italia”. Lorenzo Musetti interviene così dopo la vittoria in due set su Felipe Meligeni Alves nel secondo incontro tra Italia e Brasile, valido per la United Cup 2023. “All’inizio della sfida ho servito molto bene, anche da fondocampo mi sono comportato al meglio. È stato un ottimo primo match stagionale, ma non è stato facile – ha aggiunto l’azzurro – La seconda parte di stagione del 2022 è stata elettrizzante. Nei prossimi mesi darò il meglio, anche perché non avrò molti punti da difendere”.