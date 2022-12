Tennis, Venus Williams giocherà Australian Open e Wta Auckland

Venus Williams giocherà nei tabelloni principali dell’Australian Open e del torneo WTA di Auckland. La 42enne, sette volte campionessa Slam la cui ultima apparizione in campo risale agli US Open di settembre in doppio con la sorella Serena, sarà protagonista del singolare ad Auckland (Nuova Zelanda) in vista degli Australian Open, che inizieranno il 16 gennaio. Per Venus sarà la 22esima apparizione al Melbourne Park, dove ha fatto il suo debutto 25 anni fa e ha raggiunto la finale nel 2003 e nel 2017.