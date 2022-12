Sci di fondo, dominio norvegese a Davos: vince Krueger, De Fabiani 26°

La 20 km a tecnica libera di Davos (Svizzera) parla norvegese. I primi sei classificati della gara rappresentano infatti la Norvegia, sempre più dominatrice della Coppa del Mondo di sci di fondo. A trionfare è stato Simen Hegstad Krueger, capace di battere Hans Christer Holund e Sjur Roethe, rispettivamente di 22″3 e 24″5. Più lontani Didrik Toenseth e Johannes Hoesflot Klaebo (52″ e 52″5), mentre addirittura oltre il minuto di ritardo Iver Tildheim Andersen (1’01″6). Per trovare il primo atleta non norvegese bisogna scorrere fino al settimo posto, dove staziona Friedrich Moch. Completano la Top 10 il finlandese Ruuskanen, il norvegese Doeenesyad e lo scozzese Musgrave. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Francesco De Fabiani, 26° a 2″ dal primo posto. Seguono Mikael Abram (36°), Paolo Ventura (39°), Giandomenico Salvadori (41°) e Davide Graz (42°). Assente Federico Pellegrino.