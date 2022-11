Sci di fondo, Coppa del Mondo 2022/2023: Pellegrino e De Fabiani si fermano in semifinale

L’Italia si ferma in semifinale nella sprint maschile di Ruka 2022, prima gara della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Dopo una bella qualificazione e l’accesso alle fasi finali, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino conquistano il pass per le semifinali rispettivamente con il secondo posto nella terza batteria e con un ultima batteria dominata dal 32enne. Nel penultimo atto, però, Pellegrino chiude al terzo posto dietro al francese Chappaz e a Golberg, che hanno avuto la meglio nell’ultima parte in salita, mentre De Fabiano si ferma in quinta posizione.

Colpo di scena nella finale femminile, con Dahlqvist che cade a pochi metri dalla vittoria regalando il primo successo in carriera alla svedese Ribom. Secondo posto per Hagstroem e ultimo gradino del podio per la norvegese Tiril Udnes Weng. Al maschile è tripletta norvegese, con Klaebo che vince la terza sprint di Ruka in carriera davanti ai compagni Northug e Giolberg.