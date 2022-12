Sci alpino, Coppa del Mondo 2022/2023: la classifica aggiornata dopo la discesa femminile di Lake Louise

Seconda vittoria a Lake Louise per Sofia Goggia, che porta a casa altri punti importanti che la fanno volare in quarta posizione a quota 200 nella classifica generale. Rimane al comando Mikaela Shiffrin davanti a Wendy Holdener e Petra Vlhova, e in casa azzurra sale al 25esimo posto Nicol Delago con la settima posizione di oggi. Di seguito la classifica generale aggiornata.

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 265 punti

2. Wendy Holdener (Sui) 240

3. Petra Vlhova (Svk) 220

4. Sofia Goggia (Ita) 200

5. Ann Swenn-Larsson (Swe) 180

6. Sara Hector (Swe) 167

7. Corinne Suter (Sui) 140

8. Lara Gut-Behrami (Sui) 133

9. Nina Ortlieb (Aut) 120

10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 104



13. Marta Bassino (Ita) 99

25. Nicol Delago (Ita) 58

26. Elena Curtoni (Ita) 54

36. Federica Brignone (Ita) 39

48. Roberta Melesi (Ita) 24

63. Marta Rossetti (Ita) 13

66. Nadia Delago (Ita) 12

77. Anita Gulli (Ita) 8

77. Laura Pirovano (Ita) 8