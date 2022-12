Scherma, Coppa del Mondo 2022: Criscio oro nella sciabola ad Orleans

Arrivano ottime notizie per la sciabola azzurra da Orleans. Nella giornata decisiva del Grand Prix Fie, sono infatti arrivati tre splendidi podi nelle gare individuali. Martina Criscio si è laureata campionessa, sconfiggendo nell’ordine la francese Mouroux 15-10, l’ucraina Kharlan 15-8, la spagnola Martin Portugues 15-13 e l’americana Magda Skarbonkiewicz 15-14. In semifinale ha quindi liquidato la connazionale Chiara Mormile, mentre nell’atto conclusivo ha battuto in rimonta la francese Manon Apithy Brunet. Medaglia di bronzo invece per Mormile, sconfitta solo in semifinale dalla compagna di squadra Criscio, dopo aver battuto nel suo percorso anche la numero uno del ranking Anna Bashta. Out ai trentaduesimi invece Rebecca Gargano e Claudia Rotili.

Nel maschile, invece, a salire sul podio è stato Luca Curatoli. Dopo aver estromesso il polacco Piotr Szczepanik, il compagno di squadra Francesco Bonsanto, l’atleta del Kuwait Yousef Alshamlan, il rumeno Iulian Teodosiu, il napoletano si è purtroppo arreso in semifinale al talentuoso georgiano Sandro Bazadze per 15-6. Quest’ultimo ha ceduto in finale all’ungherese Aron Sziylagyi. Primo podio stagionale comunque per Luca, che completa una giornata molto positiva per l’Italia. Out ai sedicesimi invece Luigi Samele, Giovanni Repetti e Riccardo Nuccio. Fuori ancora prima, nei 64esimi, Pietro Torre, Mattia Rea, Enrico Berrè e Dario Cavaliere.