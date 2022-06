Running, Corritreviso 2022: al via tanti big, presente anche Bamoussa

by Deborah Sartori

Mezza Maratona Treviso

Cresce l’attesa per la Corritreviso 2022, in programma venerdì 3 giugno. La 32^ edizione della corsa per le strade della città veneta vedrà al via tanti nomi di spicco, fra cui l’azzurro dei 3000 siepi Abdoullah Bamoussa, finalista agli Europei del 2016 e presente all’Olimpiade di Rio 2016 e ai Mondiali di Londra 2017. Bamoussa è stato secondo alla Corritreviso nel 2018 e quarto nel 2019, nelle gare che videro trionfare rispettivamente Eyob Faniel e Nekagenet Crippa. L’azzurro lotterà per la vittoria sulla distanza di 9 km di questa nuova edizione.

In lotta per il titolo anche Italo Quazzola, vicecampione italiano dei 10.000 metri, reduce dalla Coppa Europa dove ha corso in 28’28″04, e Stefano La Rosa, nove volte campione italiano assoluto tra pista e strada, azzurro di maratona all’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016, oro a squadre sui 42 km agli Europei di Berlino nel 2018, anno in cui ha portato il personale a 2h11’08” (Siviglia).Attenzione anche all’ugandese Simon Rugut Kipngetich, ma anche Francesco Carrera (quest’anno ottavo agli Assoluti dei 10.000 metri), Francesco Agostini, Massimo Guerra e Omar Zampis (rispettivamente secondo e terzo nella Corritreviso 2021). Fari puntati anche su Daniele Farronato, possibile rivelazione della serata, Andrea Sanguinetti e il campione veneto di maratona Roberto Graziotto.

Nella gara femminile (4,5 km) i riflettori saranno tutti per le azzurre Giovanna Epis e Rebecca Lonedo, entrambi reduci dalla bella prova della Coppa Europa dei 10.000 metri di Pacé (Francia), dove hanno migliorato il proprio record personale (32’34″01 per la veneziana che ha gareggiato nella maratona all’Olimpiade di Tokyo; 33’15″86 per la vicentina, allenata dall’olimpionico Stefano Baldini, considerata una delle stelle emergenti del fondo azzurro).

Torna in gara Francesca Bertoni, campionessa italiana 2016 e 2017 dei 3000 siepi, azzurra ai Mondiali di Londra (2017) e agli Europei di Berlino (2018). Da non sottovalutare Laura Biagetti, seconda nel 2021, Sharon Giammetta, Irene Vian e le trevigiane Valentina Bernasconi e Michela Zanatta, che nel proprio palmarés ha ben quattro vittorie alla Corritreviso (l’ultima nel 2014). Al via anche un gruppo di ucraini (sei donne e sei uomini), al momento ospite del Collegio Brandolini di Oderzo. Di questi, osservata speciale è Viktoriya Shkurko, 24enne che nel 2019 è giunta settima nei 10.000 metri ai Campionati Europei under 23 e il 15 maggio a Padova ha corso i 5000 metri, in solitaria, in 16’41″64.