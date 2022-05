Roland Garros 2022: Badosa e Krejicikova pronte ad insidiare il dominio di Swiatek, quattro italiane ai nastri di partenza

by Tommaso Vitali

Iga Swiatek, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

È stato sorteggiato il tabellone femminile del Roland Garros 2022. Iga Swiatek è senza dubbio la super favorita alla conquista del titolo, ma occhio alle inseguitrici. La polacca è situata nel primo quarto di tabellone ed esordirà contro una qualificata. La numero 1 del mondo, che ha già trionfato a Parigi nel 2020, è reduce da 28 successi consecutivi, che le hanno regalato i primi quattro tornei WTA 1000 della stagione. Nel quarto di finale ipotetico, Swiatek potrebbe incontrare Karolina Pliskova. In questa sezione di tabellone, figurano anche i nomi di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. Esordio complicatissimo per Bronzetti, che sfiderà la tredicesima forza del seeding, Jelena Ostapenko. La tennista lettone ha vinto a Parigi nel 2017 il suo unico titolo Slam. Con Simona Halep è lei la prima candidata a sfidare Swiatek negli ottavi di finale. Paolini si trova invece nell’ottavo di Pliskova e al primo turno affronterà la rumena Irina-Carmela Begu, poi eventualmente già una testa di serie: Ekaterina Alexandrova, che dovrà però battere Greet Minnen.

Quarto ipotetico tra Paula Badosa e Aryna Sabalenka nella seconda sezione di tabellone, quella che completa la parte alta. Entrambe se la vedranno con tenniste francesi all’esordio: la wild-card Fiona Ferro per Badosa e Chloé Paquet per Sabalenka. Sulla strada della bielorussa anche Camila Giorgi, impegnata nella sfida non impossibile con Shuai Zhang al primo turno.

Nel terzo quarto di tabellone possibile incrocio tra Ons Jabeur e Maria Sakkari nei quarti di finale. Qui anche Martina Trevisan, che sui campi del Roland Garros centrò i quarti di finale nel 2020. La toscana sarà avversaria di Harriet Dart all’esordio. Per lei eventuale sfida di prestigio con Jabeur al secondo turno.

Nell’ultima parte di tabellone si trova invece Barbora Krejicikova, seconda testa di serie e campionessa in carica. La ceca, al rientro in campo dopo l’infortunio, non avrà vita facile ma ha buone chance di bissare il risultato dello scorso anno. Al primo turno affronterà Diane Parry, poi possibile incrocio con Victoria Azarenka agli ottavi e Anett Kontaveit nei quarti.