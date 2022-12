Qatar 2022, Francia, Varane: “L’obiettivo iniziale è vincere, ma sappiamo che è difficile”

Il difensore della Francia, Raphael Varane, ha parlato in vista della sfida valida per le semifinali dei Mondali di Qatar 2022 contro il Marocco. Ecco le sue parole: “L’obiettivo iniziale è vincere. Sappiamo che è difficile. E’ già una soddisfazione essere in semifinale, non è una cosa facile. Riuscire ad essere in semifinale è un grande risultato ma siamo in corsa e vogliamo vincere. Abbiamo abbastanza esperienza di squadra per non cadere in questa trappola. Non possiamo prendercela comoda. Sappiamo che il Marocco non è lì per caso”,