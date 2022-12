Qatar 2022, la Budweiser “prepara” la festa all’Argentina: dal Qatar arrivano i fusti di birra invenduti

Tutta l’Argentina si prepara a festeggiare la vittoria del Mondiale di Qatar 2022, e lo farà a base di birra. Poche ore prima dell’inizio della competizione infatti era stato deciso di spostare in zone meno frequentate i punti in cui si poteva vendere la birra (per venire incontro alle leggi contro l’alcol del paese del Golfo Persico), e qui la Budweiser, sponsor proprio del Mondiale, si è trovata di fronte a parecchi problemi. Ciò detto, è logico come molta della tantissima birra preparata per venire incontro alle richieste dei tifosi è rimasta invenduta.

Così, un mese fa alla CNN, l’azienda aveva avuto un’idea interessante: tutti i fusti non utilizzati a causa delle restrizioni sarebbero stati inviati nel paese vincitore. Adesso, come spiegato dal MundoDeportivo, l’account ufficiale della Budweiser su Twitter, ha scritto che le birre erano per Messi, mentre quello argentino ha commentato “abbiamo portato le Buds”, ma non si capisce molto bene se siano proprio quelle provenienti dal Qatar.