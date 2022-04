Pallanuoto, Italia-Montenegro in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale Final Eight World League maschile 2022

by Deborah Sartori

Edoardo Di Somma, Settebello World League 2022 pallanuoto - Foto Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto

L’Italia sfiderà il Montenegro in semifinale nella Final Eight della World League europea 2022 di pallanuoto maschile. Il Settebello di Sandro Campagna ha iniziato con il piede giusto superando la Croazia ed ora vogliono continuare al meglio per assicurarsi un posto nella Super Final di luglio. Non sarà però facile superare la formazione di casa, che ai quarti di finale ha battuto in rimonta la Francia. L’appuntamento con la semifinale è per le ore 19.00 di venerdì 29 aprile a Podgorica, in Montenegro. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.