Padova-Pergolettese in tv: canale, orario e streaming playoff Serie C 2022/2023

Padova e Pergolettese scenderanno in campo in occasione del primo turno del playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:30 di giovedì 11 maggio. Le due squadre si contendono il pass per il prossimo turno di questa postseason per continuare ad inseguire il sogno promozione. La partita sarà trasmessa, oltre che sulla piattaforma OTT Eleven Sport (disponibile anche su Dazn), anche in diretta Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La Pergolettese si è piazzata all’undicesimo posto nella stagione regolare, ma ha potuto qualificarsi al primo turno in virtù dell vittori del Vicenza in Coppa Italia Serie C. Adesso la formazione ospite tenterà l’impresa in casa Padova.