Manchester City: possibile espansione dell’Etihad Stadium a più di 60.000 posti

Il Manchester City ha annunciato di star conducendo studi di fattibilità su un nuovo progetto di sviluppo che vedrebbe l’aumento della capacità dell’Etihad Stadium e anche un hotel costruito in loco. Il limite attuale delll’impianto è di 53.400, cifra raggiunta dopo che nel 2015 sono stati completati i lavori per aggiungere un terzo livello alla tribuna sud. Le ultime proposte vedrebbero la tribuna nord ampliata in un’impresa che comprende anche la costruzione di un nuovo negozio e museo del club, nonché un hotel.

Ecco la nota del club: “Il Manchester City ha annunciato oggi che sta intraprendendo studi di fattibilità per sviluppare un’esperienza per i fan di prim’ordine e una destinazione di intrattenimento e svago per tutto l’anno all’Etihad Stadium. Gli studi di fattibilità considerano diversi elementi collegati, al centro dei quali c’è un ampliamento della tribuna nord, che potrebbe aumentare la capacità dell’Etihad Stadium a oltre 60.000. I fan e la comunità sono invitati a condividere qualsiasi opinione iniziale, incluso ciò che vorrebbero vedere all’Etihad Stadium in futuro, o qualsiasi questione che vorrebbero che il club affrontasse, prima delle consultazioni formali all’inizio del 2023”.