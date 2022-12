Manchester City, Guardiola: “Phillips è in sovrappeso, non è arrivato in condizione di giocare”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato dopo la vittoria in Carabao Cup contro il Liverpool in merito alla condizione fisica di Kalvin Phillips. Lo stesso infatti, non è stato della partita, ma a prescindere, in questa stagione, anche per colpa di un infortunio alla spalla, ha collezionato solo quattro presenze. Ecco le parole di Guardiola: “Non è in buone condizioni per allenarsi, è in sovrappeso. Non è arrivato in condizione di fare allenamenti e giocare”.