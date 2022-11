Highlights e gol Virtus Entella-Vis Pesaro 2-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 19

Gara intensa a Chiavari tra Virtus Entella e Vis Pesaro che termina con una vittoria casalinga per 2-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 30′ con Tenkorang. Sempre i padroni di casa trovano poi il gol del raddoppio con Zamparo. Nel finale si riapre il match con il gol di Fedato, ma non basta. Ecco gli highlights del match.