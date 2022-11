Finals Coppa Davis, Sonego: “Ho giocato una partita tatticamente perfetta”

“Sono entrato in campo molto convinto, lui lo conosco. Sono stato aggressivo, volevo fare gioco e mettergli pressione, ho mantenuto livello molto alto per tutta la partita. Sono uscito da situazioni difficili grazie al mio servizio, sono contento”. Queste le prime parole di Lorenzo Sonego dopo la straordinaria vittoria contro Frances Tiafoe che regala il primo punto all’Italia nel quarto di finale di Coppa Davis contro gli Usa, in corso di svolgimento a Malaga. “Ho retto lo scambio molto bene – ha sottolineato il giocatore piemontese ai microfoni di Sky Sport – appena mi dava l’opportunità di comandare cercavo di entrare subito dentro e comandare. Ho giocato una partita tatticamente perfetta, adesso pensiamo alla squadra perché vogliamo portare un altro punto a casa. Tutto il team mi ha supportato, è stato emozionante vedere Matteo Berrettini qui anche se non al 100%, abbiamo un grande rapporto con lui”, ha concluso.