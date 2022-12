Boxe, posticipato al 3 marzo il rematch tra De Carolis e Scardina

Cambia la data dell’atteso rematch tra Giovanni De Carolis e Daniele Scardina, originariamente in programma nella giornata di venerdì 27 gennaio. L’evento organizzato da OPI Since 82 andrà invece in scena cinque settimane dopo, più precisamente venerdì 3 marzo, presso l’impianto di Piazzale Carlo Stuparich a Milano. I due pugili si ritrovano dopo esser stati protagonisti del main event della serata dello scorso 13 maggio, con il romano che ebbe la meglio prima del limite alla quinta ripresa per KOT. Informazioni sui biglietti e sulla diretta tv verranno rese note nei prossimi giorni.