Basket, Serie A1 2022-2023: Brindisi batte Napoli 77-70, cronaca e tabellino

Happy Casa Brindisi batte Gevi Napoli Basket per 77-70 nella sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa la prima vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Robert Johnson, che mette a segno 16 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Napoli.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Perkins che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 29-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia, ed anzi, il match diventa più chiuso, con i padroni di casa che si impongono sempre più sugli ospiti, allungando ancora il proprio vantaggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 44-31.

Terzo quarto che invece vede Napoli tornare su e recuperare diversi punti per il rush finale. Brindisi perde infatti 9 punti dagli avversari, iniziando gli ultimi 10 minuti sul 59-55, con soli 4 punti di distanza. Qui cambia poco lo spartito della gara. Con Brindisi che, agevolmente, fa scorrere velocemente il cronometro tenendo il pallone e facendo correre Napoli, allungando anche di molto la distanza. Vittoria importante per i padroni di casa, che trovano la loro prima vittoria in campionato. Risultato finale 77-70.

IL TABELLINO

BRINDISI-NAPOLI 77-70 (29-19, 15-12, 15-24, 18-15)

BRINDISI: Burnell 13, Reed 10, Bowman 6, Vitucci 0, Malaventura 0, Mascolo 7, Bocevski 0, Mezzanotte 6, Riisma 8, Bayeje 6, Perkins 15, Etou 6.

NAPOLI: Zerini 10, Howard 0, Johnson 16, Michineau 9, Dellosto 0, Matera 0, Uglietti 5, Williams 10, Stewart 0, Zanotti 5, Grassi 0, Agravinis 6.