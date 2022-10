Atp Firenze 2022, debutto amarissimo per Berrettini: Carballes Baena vince in rimonta

Debutto amarissimo per Matteo Berrettini all’Atp 250 di Firenze. Il romano perde 5-7 7-6 7-5 contro Roberto Carballes Baena che si qualifica per i quarti dove affronterà Mikael Ymer.

La cronaca – Sin dai primi game la partita è tiratissima: Berrettini ha subito quattro palle break per strappare il servizio, ma Carballes riesce sempre a trovare delle contromisure. L’equilibrio va avanti fino al settimo gioco, anche se i game precedenti sono tutti combattuti. Sul 3-3 Berrettini riesce finalmente a strappare la battuta con un recupero meraviglioso sulla palla corta dello spagnolo, dopo qualche errore di troppo dell’iberico. L’azzurro non riesce a concretizzare quando va a servire per il set, ma reagisce, si procura un’altra occasione e chiude sul 7-5 tenendo il servizio a zero.

Nel secondo set le cose sembrano scorrere via rapide: Berrettini piazza subito il break e sale 2-0, ma Carballes riesce a rientrare immediatamente sul 2-2 con un gran game in risposta. Si procede a braccetto fino al tiebreak: nessuno dei due riesce a procurarsi grosse possibilità. Berrettini parte bene nel tiebreak, scappa sul 4-2, ma non riesce a mantenere il vantaggio con due errori pesantissimi di dritto. Carballes chiude sul 7-5 il tiebreak piazzando l’attacco sulla riga.

Anche nel terzo set Berrettini riesce a piazzare il break nel sesto gioco e ad andare sul 5-2. Sul 5-3 30-0 riappaiono i fantasmi, come se la partita fosse stregata. L’azzurro è come ipnotizzato, remissivo e subisce la rimonta di Carballes fino al 7-5: un rendimento in risposta incredibile dello spagnolo che ha fatto partire lo scambio in diverse situazioni. Per lui una delle vittorie più importanti della carriera.