Atletica, La Torre: “Spirito di squadra da dieci e lode, Battocletti una fuoriclasse”

Il direttore tecnico delle squadre azzurre di atletica, Antonio La Torre, ha parlato al termine dell’Eurocross di Piemonte 2022: “Spirito di squadra da dieci e lode, che mi sorprende solo in parte. Dopo 16 anni siamo tornati al secondo posto del medagliere: questo risultato premia l’aspetto agonistico così come lo sforzo organizzativo della Federazione“. La Torre ha poi parlato dei singoli: “Con Aouani a disposizione avremmo ottenuto l’oro a squadre senza ombra di dubbio. Tuttavia i suoi compagni sono stati bravi a non far pesare la sua assenza. Yeman Crippa? E’ riuscito a superare un momento complicato e sfiorare il terzo posto. Chiappinelli ha disputato la gara più bella degli ultimi anni, mentre Zoghlami ha dimostrato di poter fare grandi cose sui prati. Selvarolo in crescita, mentre Battocletti si conferma una fuoriclasse. Probabilmente se la sarebbe giocata anche a livello senior, ma è stata brava a non avere fretta“.