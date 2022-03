Wta 1000 Miami 2022: una super Alexandrova domina Paolini in due set

by Davide Triolo

Jasmine Paolini, Indian Wells 2022 - foto Ray Giubilo

Ekaterina Alexandrova ha sconfitto nettamente Jasmine Paolini nella circostanza del Wta 1000 di Miami 2022, imponendosi mediante il risultato 6-1, 6-2. Match di primo turno senza storia sin dai frangenti primordiali, con l’azzurra sin troppo fragile senza la prima in campo; in generale, seppur dotata di un servizio autorevole, la tennista di Castelnuovo ha proposto traiettorie facilmente leggibili dalla più esperta russa. La nativa di Celjabinsk ha offerto il meglio di sé in campo, inanellando accelerazioni sin troppo pungenti per essere neutralizzati dalla generosità difensiva della toscana; Paolini, la quale aveva impostato tatticamente l’incontro così come visto con Aryna Sabalenka per le affinità tennistiche tra la bielorussa e la russa, non è riuscita a replicare l’impresa di Indian Wells. La resa alla battuta di alto livello di Alexandrova e la mancanza assoluta delle classiche pause che contraddistinguono il tennis della classe ’94, hanno sancito il successo di quest’ultima. Sul veloce outdoor statunitense, inoltre, Alexandrova è riuscita a esprimersi al meglio non badando allo stile, quanto all’efficacia dei suoi colpi potenti e pesanti. Niente da fare, quindi, per Paolini, mai realmente in partita e infine sconfitta come il duro punteggio recita. Azzurra out al primo turno, mentre la russa sfiderà Vika Azarenka al secondo turno: una sfida da non perdere.

