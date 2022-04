Wta 1000 Madrid 2022, il tabellone di qualificazione: Trevisan e Bronzetti al via

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan e Lucia Bronzetti sono pronte a giocarsi l’accesso al tabellone principale del torneo Wta 1000 di Madrid 2022. Sono loro le uniche due italiane ai nastri di partenza del draw cadetto. Per la toscana all’esordio ci sarà la padrona di casa Bucsa prima di un eventuale turno decisivo molto complicato contro una tra l’estone Kanepi o la britannica Dart. Stesso discorso per la rimagnola, che sembra essere attesa da un primo turno abbordabile contro la spagnola Martinez Cirez. L’asticella si alzerebbe eventualmente al secondo ed ultimo turno, dove avrebbe una tra la croata Martic o la solida ungherese Galfi. Tantissime le giocatrici di livello al via. Presente anche la russa Potapova, recentissima vincitrice del torneo di Istanbul. Di seguito il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti.

TABELLONE QUALIFICAZIONE WTA 1000 MADRID

(1) Alexandrova vs Korpatsch

Parry vs (20) Burel

(2) Sasnovich vs Kovinic

Ferro vs (13) Bouzkova

(3) Brengle vs Yastremska

Tan vs (24) Davis

(4) Kanepi vs Dart

Bucsa vs (13) Trevisan

(5) Linette vs Baindl

Bouzas Maneiro vs (23) Schmiedlova

(6) Martic vs Galfi

Martinez Cirez vs (16) Bronzetti

(7) Sherif vs Mladenovic

Saville vs (14) Potapova

(8) Begu vs Gorgodze

Rakhimova vs (22) Frech

(9) Petkovic vs Doi

Q. Wang vs (18) Juvan

(10) Haddad Maia vs Andreeva

Dodin vs (19) Udvardy

(11) Bondar vs Eala

Paquet vs (15) Minnen

(12) Gracheva vs Inglis

Watson vs (21) Kucova