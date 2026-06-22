Wimbledon 2026, sorteggio venerdì 26 giugno: Sinner aspetta il primo rivale da campione in carica

Il cammino di Jannik Sinner verso la difesa del titolo a Wimbledon passerà prima dal sorteggio del tabellone principale. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 11.00 italiane, quando verranno definiti gli incroci del singolare maschile e femminile dei Championships. Per Sinner sarà un altro momento speciale: da campione in carica, aprirà il programma sul Centrale il primo lunedì del torneo, come da tradizione londinese.

Sinner in alto, Swiatek al martedì

Il sorteggio stabilità il primo avversario del numero uno azzurro, che nel 2025 è diventato il primo italiano a vincere Wimbledon nel singolare maschile. La parte alta del tabellone, quella di Sinner, dovrebbe scendere in campo il lunedì, mentre la parta bassa il martedì.

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Nel femminile, invece, toccherà alla campionessa in carica Isa Swiatek aprire la propria corsa nella giornata di martedì, diventando di fatto il riferimento della programmazione del tabellone donne.

Dove seguire il sorteggio

Il sorteggio di Wimbledon 2026 non avrà diretta televisiva prevista. Sarà però possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale di Wimbledon, nella sezione Live Video & Radio all’interno del menu Watch & Listen.

Un passaggio fondamentale per capire il percorso degli italiani e delle principali teste di serie, con l’attesa concentrata soprattutto su Sinner e sui possibili incroci fin dai primi turni.