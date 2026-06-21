Wimbledon 2026, Sinner guida il seeding: quattro italiani teste di serie nel tabellone maschile

A pochi giorni dal sorteggio del main draw di Wimbledon 2026, è ormai definito il quadro delle 32 teste di serie del singolare maschile. Il seeding dei Championships sarà basato sul Ranking ATP di lunedì 22 giugno, includendo anche i risultati dei tornei di Halle e Queen’s. L’Italia si presenterà con un gruppo importante: quattro azzurro saranno teste di serie, nonostante l’assenza per infortunio di Musetti.

Sinner numero 1, Cobolli e Darderi tra i primi 16

Il nome più atteso è naturalmente quello di Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione in carica a Wimbledon. Alle sue spalle, in chiave italiana, spiccano anche Flavio Cobnolli, inserito come testa di serie numero 9 dopo la finale al Roland Garros, e Luciano Darderi, numero 14 grazie alla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia.

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Tre azzurri saranno dunque tra i primi sedici del seeding, dato che conferma la profondità del movimento maschile italiano.

Arnaldi dentro, Berrettini e Sonego rischiano subito una big

La quarta testa di serie italiana sarà Matteo Arnaldi, numero 32 del tabellone. Il ligure è riuscito a entrare tra i primi 32 anche grazie al forfait di Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot, pur essendo attualmente numero 35 del mondo.

Gli altri italiani già certi del main draw sono Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che però non saranno protetti dal seeding e potrebbero incrociare un big già dal primo turno. In qualificazione, invece, ci saranno undici azzurri a caccia di un posto nel tabellone principale.