Wimbledon 2026, Serena Williams torna anche in singolare: wild card per l’americana

La fuoriclasse statunitense, sette volte campionessa sull’erba dell’All England Club, sarà al via del tabellone femminile grazie all’invito degli organizzatori. Non giocava un match di singolare dagli Us Open 2022.

Serena Williams torna a Wimbledon in singolare

Serena Williams è pronta a tornare in grande stile a Wimbledon 2026. Non solo nel doppio al fianco della sorella Venus, ma anche nel tabellone di singolare femminile del terzo Slam della stagione.

La notizia è stata ufficializzata domenica 21 giugno dai profili social del torneo: la campionessa americana, 44 anni, sarà ai nastri di partenza grazie a una wild card concessa dagli organizzatori dell’All England Club.

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Sette titoli a Wimbledon per Serena

Per Serena Williams si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. L’ex numero uno del mondo ha vinto Wimbledon per sette volte in carriera e torna sui prati londinesi in un torneo che ha segnato una parte fondamentale della sua leggenda sportiva.

La statunitense, 23 volte campionessa Slam, non disputava un incontro di singolare dagli Us Open 2022. In quell’occasione il suo percorso si fermò al terzo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic.

Il ritorno dopo il doppio al Queen’s

Serena era già tornata in campo pochi giorni fa nel torneo di doppio del Queen’s, in coppia con Victoria Mboko. L’esperienza si era però conclusa con un ritiro a causa dell’infortunio della compagna di squadra.

Ora l’attenzione si sposta su Wimbledon, dove Williams sarà protagonista anche nel singolare femminile. Un rientro attesissimo per una delle più grandi campionesse della storia del tennis.