Tennis, Djokovic stacca il pass per Torino: è il primo qualificato alle Atp Finals 2021

by Antonio Sepe

Novak Djokovic - Foto Ray Giubilo

Grazie alla vittoria ai danni di Shapovalov, Novak Djokovic è approdato in finale a Wimbledon 2021, dove sfiderà Matteo Berrettini. Il serbo, inoltre, ha già staccato il pass per le Atp Finals. Un traguardo notevole, specialmente considerando che siamo appena al 9 di luglio. Grazie ai suoi 6370 punti, il numero uno al mondo è il primo tennista qualificato per il torneo di fine anno, in programma a Torino. Un risultato ampiamente meritato vista la splendida stagione che sta vivendo il giocatore di Belgrado, capace di aggiudicarsi già due slam.