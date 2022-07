Tennis, Binaghi: “Lieto che la città di Napoli possa ospitare un torneo Atp”

by Davide Triolo

Angelo Binaghi - Foto Ray Giubilo

“Sono particolarmente lieto che una città bellissima e appassionata come Napoli possa ospitare per la prima volta un torneo dell’Atp, la Tennis Napoli Cup, offrendo lo spettacolo e le emozioni che solo il nostro sport sanno dare; il tutto su un palcoscenico unico al mondo come l’Arena del Tennis alla Rotonda Diaz e sui campi del Tennis Club Napoli, uno dei circoli più antichi e più belli d’Italia. Ci tengo infine a ringraziare anche le istituzioni che hanno dato il loro fondamentale contributo: il Comune di Napoli e la Regione Campania”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Angelo Binaghi, il quale ha esplicitato alcune considerazioni relativamente all’Atp 250 di Napoli 2022, proprio durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Grande entusiasmo mostrano dal presidente della Fit; il torneo di Napoli, per la prima volta sede Atp, andrà in scena dal 17 al 28 ottobre, affiancato da Firenze.