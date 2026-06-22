Ranking ATP, Sinner resta numero 1: Cobolli ancora in top ten. Paolini stabile nella WTA

Jannik Sinner comincia la 77ª settimana in carriera da numero 1 del mondo, davanti ad Alcaraz e Zverev. Flavio Cobolli resta decimo, mentre nel ranking femminile Jasmine Paolini è sempre 14ª.

Sinner ancora numero 1 del mondo

Jannik Sinner resta al comando del ranking ATP e raggiunge la 77ª settimana in carriera da numero 1 del mondo. Il tennista altoatesino, in attesa dell’esordio a Wimbledon in programma lunedì prossimo, guida ancora la classifica internazionale davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev.

Nelle prime posizioni cambia poco. L’unico movimento significativo riguarda Taylor Fritz, che grazie alla finale raggiunta ad Halle guadagna due posizioni e sale dal nono al settimo posto. Scende invece Daniil Medvedev, passato dalla settima alla nona piazza, mentre Novak Djokovic resta ottavo.

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Cobolli resta in top ten, otto italiani tra i primi cento

Rimane stabile in top ten anche Flavio Cobolli. Il romano conserva la decima posizione e conferma la presenza italiana nelle zone altissime della classifica insieme a Sinner.

Sono sempre otto gli azzurri tra i primi cento del ranking ATP. Dietro Sinner e Cobolli ci sono Lorenzo Musetti, 15° posto, e Luciano Darderi, 16°. Seguono Matteo Arnaldi, 35°, Matteo Berrettini, 49°, Mattia Bellucci, 65°, e Lorenzo Sonego, 72°.

La top ten del ranking ATP

Jannik Sinner (Ita) 13.450 (=) Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (=) Alexander Zverev (Ger) 7.190 (=) Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (=) Ben Shelton (Usa) 4.160 (=) Alex De Minaur (Aus) 4.110 (=) Taylor Fritz (Usa) 3.915 (+2) Novak Djokovic (Srb) 3.760 (=) Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-2) Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (=)

Gli altri italiani nel ranking ATP

Lorenzo Musetti 2.325 (=) Luciano Darderi 2.300 (+1) Matteo Arnaldi 1.336 (-1) Matteo Berrettini 985 (=) Mattia Bellucci 876 (+9) Lorenzo Sonego 833 (-7) Francesco Maestrelli 480 (-4) Stefano Travaglia 464 (+2)

Ranking WTA, Paolini sempre 14ª

Poche variazioni per le italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo i tornei sull’erba di Berlino e Nottingham.

Jasmine Paolini resta la prima azzurra del ranking. La 30enne di Bagni di Lucca, uscita dalla top ten a fine maggio, è stabile al 14° posto e rientra nel tour questa settimana a Eastbourne.

Alle sue spalle sale di due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 44 e anche lei impegnata nel Regno Unito. Lucia Bronzetti perde una posizione e si attesta al numero 127, mentre Lisa Pigato guadagna un posto e sale al 134. Stabile Lucrezia Stefanini, 163ª, mentre Nuria Brancaccio scende di due posizioni ed è ora 170ª.

In vetta alla classifica WTA resta Aryna Sabalenka, davanti a Elena Rybakina e Iga Swiatek.

La top ten della classifica WTA

Aryna Sabalenka (Blr) 9.090 (=) Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (=) Iga Swiatek (Pol) 6.733 (=) Jessica Pegula (Usa) 6.380 (=) Mirra Andreeva (Rus) 5.751 (=) Amanda Anisimova (Usa) 5.523 (=) Coco Gauff (Usa) 4.879 (=) Elina Svitolina (Ukr) 4.423 (=) Victoria Mboko (Can) 3.670 (=) Linda Noskova (Cze) 3.489 (+3)

Le italiane nel ranking WTA

Jasmine Paolini 2.617 (=) Elisabetta Cocciaretto 1.192 (+2) Lucia Bronzetti 606 (-1) Lisa Pigato 570 (+1) Lucrezia Stefanini 463 (=) Nuria Brancaccio 456 (-2) Tyra Caterina Grant 438 (-12) Jennifer Ruggeri 355 (+12) Jessica Pieri 249 (-18) Dalila Spiteri 239 (+7)

Italia protagonista nei ranking mondiali

Il tennis italiano si conferma presente nelle zone alte delle classifiche mondiali. Sinner resta il riferimento assoluto nel circuito maschile, Cobolli difende il posto in top ten e Paolini mantiene il ruolo di prima italiana nel ranking WTA.

Con Wimbledon ormai alle porte, gli azzurri arrivano sull’erba londinese con una presenza importante nelle classifiche internazionali.