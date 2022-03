Masters 1000 Miami: wild card per Murray, Kyrgios, Osaka e Kenin

Andy Murray - foto Ray Giubilo

Il combined di Indian Wells sta entrando nel vivo ma è già tempo di proiettarsi al secondo capitolo del Sunshine Double. Gli organizzatori del Miami Open hanno infatti annunciato tre ex campioni Slam tra le wild card per l’edizione 2022 del torneo che vede iscritti 71 delle prime 75 del mondo nel ranking WTA e 65 dei top 75 nella classifica ATP.

Cinque gli inviti per il tabellone maschile del secondo Masters 1000 della stagione. Spicca la wild card all’ex numero 1 del mondo Andy Murray che ne sta collezionando praticamente in ogni torneo dopo il lockdown e a Miami dovrebbe riunirsi per la terza volta con il coach Ivan Lendl. Le altre vanno a Nick Kyrgios, Jack Draper, Jordan Thompson e Juncheng Shang. Kyrgios ha ottenuto una wild card anche per giocare il doppio insieme a Thanasi Kokkinakis. I due hanno vinto l’Australian Open 2022 ma a Indian Wells si sono arresi contro John Isner e Jack Sock. Saranno in Florida anche Feliciano Lopez e Stefanos Tsitsipas, a cui è andata la seconda delle tre wild card per il doppio. La terza è ancora da decidere.

Otto gli inviti per il singolare femminile del WTA 1000. Due sono andati alla quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka e alla vincitrice dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin scivolata oltre la Top 100. Invito anche per Astra Sharma, Hailey Baptiste, Linda Fruhvirtova, Alexandra Eala, Ashlyn Krueger e Robin Montgomery.