Masters 1000 Miami 2022: Hurkacz fa un altro passo per la difesa del titolo, eliminato Medvedev

by Antonio Sepe

Hubert Hurkacz, Miami 2022 - foto Ray Giubilo

Hubert Hurkacz è in semifinale nel Masters 1000 di Miami 2022. Il tennista polacco sconfigge in due set Daniil Medvedev e prosegue nella difesa del titolo. 7-6(7) 6-3 il punteggio in favore di Hurkacz, capace – dopo 2h03′ – di uscire vincitore da un match estremamente combattuto. Il polacco attende ora il vincente del match Alcaraz-Kecmanovic. Niente da fare invece per Medvedev, che manca il sorpasso ai danni di Novak Djokovic in vetta al ranking Atp.

CRONACA – Ottima partenza del polacco, che opera il break in avvio e lo conferma senza grosse difficoltà. Medvedev entra in partita con un pizzico di ritardo, ma non molla e nel sesto gioco annulla una palla del doppio break potenzialmente letale. Il russo prende quindi fiducia e si procura due opportunità di break nel game seguente, tuttavia il suo avversario è bravo a cancellarne e ad issarsi sul 5-2. Il set sembra in dirittura d’arrivo quando Hurkacz conquista due set point, ma Medvedev non è d’accordo. Il campione degli Us Open reagisce ed in breve aggancia il suo avversario sul 5-5, trascinando poco dopo il set al tie-break. Qui, di fatto, è solo Hurkacz ad avere delle occasioni e, al terzo set point, finalmente Hubert riesce ad imporsi per 9-7 ed assicurarsi la frazione.

Il russo continua a dare l’impressione di non essere al 100% dal punto di vista fisico e in avvio di seconda frazione fatica tantissimo al servizio. Tuttavia Hurkacz lo grazia, arrivando ad aver convertito appena 1 delle 12 palle break avute a disposizione. Dopo 35 punti giocati in appena 3 turni di risposta, però, il polacco piazza il break e si porta al comando anche nel secondo set. Medvedev si trova costretto ad inseguire e chiama anche l’intervento del fisioterapista, presumibilmente per problemi allo stomaco. Tuttavia Hurkacz non si lascia condizionare e tiene i due turni di battuta seguenti, trionfando per 6-4 e staccando il pass per la semifinale.