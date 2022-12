Kyrgios-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Nick Kyrgios sfiderà Cameron Norrie negli ottavi di finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al Diriyah (Arabia Saudita). La superficie è il cemento outdoor. L’australiano si è ritrovato durante la stagione appena passata in cui, tra le altre cose, ha raggiunto la sua prima finale Slam in quel di Wimbledon. La manifestazione araba può servirgli per iniziare a mettere benzina nelle game in vista della stagione sul cemento oceanico. Questa è da sempre la sua parte dell’anno preferita giocando di fronte al pubblico di casa. Non sarà semplice contro il tennista inglese di origini sudafricane, anche lui progredito tantissimo durante il corso dell’anno e molto a suo agio in condizioni veloci. Il vincitore di questo match se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero uno e beneficiario di un bye all’esordio.

Nick Kyrgios e Cameron Norrie scenderanno in campo oggi (giovedì 8 dicembre). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 09:00 italiane. Per le partite degli ottavi di finale non è prevista una copertura tv o streaming. A partire dai quarti, invece, i telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Kyrgios e Norrie. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ed accompagnerà i propri lettori con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata della kermesse saudita.