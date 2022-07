Highlights Sinner-Alcaraz 6-7 6-1 6-1, finale Atp Umago 2022 (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 20

Il video con gli highlights della finale del torneo Atp 250 di Umago 2022 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Grande vittoria in rimonta dell’azzurro, che supera il numero 5 del mondo con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-1 dopo due ore e 25 minuti di gioco. Ennesima prova di straordinaria forza mentale di Sinner, capace di annullare sei palle break a inizio secondo set per poi prendere il largo in maniera prorompente.

