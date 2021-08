Highlights Giorgi-Pliskova: l’azzurra si laurea campionessa, WTA 1000 Montreal 2021

Apoteosi Camila Giorgi nel WTA 1000 di Montreal: l’azzurra conquista la Rogers Cup, superando in finale Karolina Pliskova con il punteggio di 6-3 7-5. È un Giorgi fantastica quella vista oggi in campo: la marchigiana ha giocato senza timore di sbagliare e, difatti, non ha fallito. Colpi profondi, accelerazioni tirare in maniera consapevole e grande pressione sulle spalla dell’avversaria: questa la ricetta che ha portato Camila a trionfare nella finale più importante della sua carriera. Era da Indian Wells 2014 che un’italiana non alzava il trofeo di un WTA 1000, quando Flavia Pennetta lasciò tre game, in finale, ad Agnieszka Radwanska. Camila, grazie a questo straordinario successo, torna nel gotha delle tennista che possono aspirare ad una testa di serie negli Slam, piazzandosi al 34° posto del Ranking WTA e al 23° della Race to Shenzen. Riviviamo insieme il grande trionfo dell’azzurra con gli highlights del match.

