Taylor Fritz è il secondo finalista della Diriyah Tennis Cup 2022, minitorneo di esibizione in corso sui campi in cemento della città saudita di Al Diriyah. Il giocatore statunitense, numero 4 del tabellone, ha sconfitto Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 7-6(4) 4-6 10-6 dopo un’ora e 29 minuti di gioco e raggiunge quindi in finale Daniil Medvedev che ha superato nel pomeriggio Stan Wawrinka.

Molto regolare l’andamento del primo set, con i due giocatori che tengono con autorità il proprio servizio. L’unica palla break la deve annullare Norrie nell’undicesimo gioco, ma per il resto è inevitabile l’epilogo al tiebreak. Qui il britannico paga un inizio molto falloso, con Fritz che si porta subito sul 5-1 e chiude al terzo set point. Lo statunitense però abbassa la guardia e concede subito il break in apertura di secondo set, un break che risulta decisivo visto che ancora una volta per tutto il resto del set non c’è nemmeno l’ombra di una difficoltà per il giocatore al servizio. Norrie così chiude sul 6-4 e porta la contesa al super-tiebreak a 10. Nel momento decisivo l’equilibrio permane fino al 6-6, poi Fritz cambia marcia e Norrie invece commette un paio di errori fatali: quattro punti consecutivi consegnano la vittoria allo statunitense.