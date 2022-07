Atp Amburgo 2022, Giani esalta Musetti: “Impresa storica, grandissimo Lorenzo”

by Daniele Forsinetti

Lorenzo Musetti - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Lorenzo Musetti si è reso protagonista di una grande impresa sportiva trionfando nel torneo Atp di Amburgo 2022 in finale contro Carlos Alcaraz. Per il tennista classe 2002 si tratta del primo titolo in carriera, che ha immediatamente suscitato le reazioni di tutta Italia. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso il proprio profilo Facebook, si è voluto complimentare con Musetti: “Impresa storica del toscano Lorenzo Musetti che vince il suo primo titolo ATP in carriera! Grandissimo Lorenzo!”.