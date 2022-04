Tiro a volo, inaugurata la Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet a Lonato

by Sofia Cioli

Gabriele Rossetti, oro skeet agli Europei 2021 di tiro a volo

E’ ufficialmente iniziata la Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet al Trap Concaverde. “Questa edizione della Coppa del Mondo ISSF particolarmente sentita coincide con il quarantesimo anniversario della nascita del Trap Concaverde e ancora una volta è la sintesi del lavoro di squadra fondato sul coraggio, sulla creatività e sulla collaborazione” ha dichiarato il Presidente del Trap Concaverde e dello staff organizzativo Ivan Carella durante la Cerimonia d’Apertura. “Ringrazio la Federazione Italiana di Tiro a Volo nella figura di Luciano Rossi per averci dato ancora una volta la fiducia per organizzare questa Coppa del Mondo, la Federazione Internazionale per aver accettato la nostra candidatura e tutte le persone che si sono impegnate al massimo per allestire questo spettacolo”.

Dopo la sfilata delle bandiere delle 71 Nazioni presenti, per un totale di 470 tiratori, ha preso la parola Rodolfo Bergamaschi, Delegato Provinciale CONI di Brescia. “È un onore e un’emozione vedere tanti atleti e tante bandiere: Brescia e il lago di Garda meritano queste cose”.

Presente anche il Sindaco di Lonato del Garda Roberto Tardani: “Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti e partecipanti. Con orgoglio vedo ancora una volta ospitata sul territorio della mia città una manifestazione sportiva come questa. Lo sport è uno strumento universale di pace che è capace di trasmetterla alle nuove generazioni. Siate ospiti benvenuti nella mia città con l’augurio di poter godere delle bellezze che il mio territorio offre: buona permanenza e buona fortuna”.

A prendere la parola anche Luciano Rossi, Presidente FITAV: “Prima di tutto voglio fortemente ringraziare e dare il benvenuto agli atleti, ai coach, agli officiali, che sono venuti qui in Italia da 71 Nazioni differenti. È difficile parlare del Trap Concaverde e di Ivan Carella, che è davvero un sogno: il team di Ivan lavora così bene e voglio ringraziarlo per il lavoro suo e del suo staff. Lavorano con una passione e una dedizione straordinaria, quindi gratitudine straordinaria a loro. Voglio dire grazie alla squadra della nostra Federazione: non siamo solo io e il Segretario Generale Mario Magnanini, ma tutti coloro, nessuno escluso, che si è impegnato per questo successo. Voglio ringraziare e porre l’attenzione anche sugli sponsor: sono molti e li ringraziamo, non solo Beretta e quelli che provengono dal nostro mondo sportivo, ma anche quelli che si stanno avvicinando da altri sporto come Lacertosus, che hanno iniziato a capire che cos’è la famiglia del Tiro a Volo. Non aggiungo altro: ci vedremo l’anno prossimo per la Coppa del Mondo 2023 a Lonato, per ora do l’in bocca al lupo a tutti i partecipanti e soprattutto agli atleti che sono il cuore e lo spirito di questo sport e che vengono da 71 Nazioni. Infine, quando durante la sfilata ho visto le bandiere, mi sono davvero emozionato per la bandiera dell’Ucraina. Grazie mille”.

Le gare inizieranno domani, con i primi 75 piattelli per il Trap. Di seguito gli italiani in gara nel trap:

Men: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli;

RPO Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo.

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) Monopoli (BA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

RPO Ladies: Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo H. Bionda.

Questa, invece, la squadra azzurra skeet:

Men: Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

RPO Men: Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo; Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

RPO Ladies: Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo H. Bionda.