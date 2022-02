Volley, Zenit Kazan-Monza in tv: data, orario e diretta streaming semifinale ritorno Cev Cup 2022

by Deborah Sartori

Festa Gianluca Galassi e Vero Volley Monza, Superlega 2021/2022

Inizia il conto alla rovescia per Zenit Kazan-Vero Volley Monza, semifinale di ritorno della Cev Cup 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di coach Eccheli, persa l’andata in casa 1-3, è chiamata all’impresa per ribaltare la situazione. La formazione russa invece potrà sfruttare il campo di casa per assicurarsi il passaggio del turno: le basterà vincere due set. Chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 2 marzo a San Pietroburgo, in Russia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO?

DIRETTA TV E STREAMING – La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Discovery +, a cui si può accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.