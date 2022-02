UFC 271, Israel Adesanya vs Robert Whittaker 2 in tv: data, orario, streaming

by Mattia Zucchiatti

Locandina Ufc Adesanya Whittaker

Tutto pronto per il ritorno sull’ottagono più famoso al mondo di Israel Adesanya, campione dei pesi medi, che difenderà la sua cintura per la seconda volta contro Robert Whittaker nella cornice del Toyota Center di Houston. L’evento inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio, mentre il main event dovrebbe andare in scena intorno alle 06:00 del mattino di domenica. Potrete seguire la card in diretta su Dazn con telecronaca di Alex Dandi.

Dopo la sconfitta nell’ottobre del 2019 subita per mano del neozelandese, Whittaker ha battuto per decisione unanime Till, Cannonier e Gastelum. Ora ha la sua seconda chance contro un atleta che nei pesi medi fin qui non ha avuto rivali. Una card che ha come spettatore interessato il nostro Marvin Vettori. Oltre al main event, c’è anche la sfida tra Cannonier e Brunson. Se Whittaker perde, con ogni probabilità sarà il prossimo sfidante dell’italiano in una sfida tra numero 1 e 2 del ranking. Altrimenti, Adesanya riceverebbe, in caso di sconfitta, la possibilità del re-match. A quel punto Marvin dovrebbe abbassare lo sguardo nel ranking per conoscere il prossimo avversario.

Notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio

Dalle 04:00, Bobby Green vs Nasrat Haqparast (pesi leggeri)

A seguire, Kyler Phillips vs Marcelo Rojo (pesi gallo)

A seguire, Jared Cannonier vs Derek Brunson (pesi medi)

A seguire, Derrick Lewis vs Tai Tuivasa (pesi massimi)

A seguire, intorno alle 06:00, Israel Adesanya (c) vs. Robert Whittaker (Titolo pesi medi)