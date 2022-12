Sport in tv oggi, sabato 10 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 10 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Continua il Mondiale in Qatar con le altre due sfide valevoli per i quarti di finale, occhi puntati anche sulla CDM di Sci alpino e sul Mondiali per club di Volley. In serata spazio anche al pattinaggio di figura e golf. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.