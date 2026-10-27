Sport in tv oggi martedì 27 ottobre: Paolini-Osaka a Tokyo e Italia-Norvegia di curling, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini contro Naomi Osaka al WTA di Tokyo e Italia-Norvegia agli Europei di curling femminile sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 27 ottobre. Grande spazio anche al tennis con Flavio Cobolli impegnato contro Grigor Dimitrov a Vienna, ai Mondiali di sollevamento pesi e lotta, alle coppe europee di basket e alla Champions League di pallanuoto. In serata tornano anche Serie A e Serie B di calcio.

Il tennis apre la giornata dalle 2.30 con il WTA di Tokyo. L’attesa è soprattutto per Jasmine Paolini, che affronta Naomi Osaka nel quarto match del programma e comunque non prima delle 9.00 italiane. Dalle 12.00 spazio anche all’ATP di Basilea, mentre a Vienna Flavio Cobolli sfida Grigor Dimitrov nel quarto incontro, non prima delle 20.00.

Alle 19.00 riflettori sulla Nazionale italiana femminile di curling, impegnata contro la Norvegia agli Europei. La serata propone inoltre Panathinaikos-Olimpia Milano in Eurolega, Pro Recco-Oradea e Radnicki-Brescia nella Champions League di pallanuoto e quattro incontri di Serie A.

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Sport in tv oggi, martedì 27 ottobre

02.30 – TENNIS (WTA Tokyo 2026) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW. Paolini-Osaka sarà il quarto match del programma e non inizierà prima delle ore 09.00 italiane.

04.00 – TENNIS (WTA Guangzhou 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

09.00 – SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali 2026) – Categoria -60 kg uomini: diretta streaming su Weightlifting House TV.

10.30 – LOTTA (Mondiali 2026) – Quarta giornata, ripescaggi e qualificazioni: diretta streaming su UWW+.

12.00 – TENNIS (ATP Basilea 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 13.30 alle 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

12.30 – SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali 2026) – Categoria -49 kg donne: diretta streaming su Weightlifting House TV.

13.30 – TENNIS (ATP Vienna 2026) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 13.30 alle 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Cobolli-Dimitrov sarà il quarto match e non inizierà prima delle ore 20.00.

16.30 – LOTTA (Mondiali 2026) – Quarta giornata, semifinali: diretta streaming su UWW+.

18.00 – LOTTA (Mondiali 2026) – Quarta giornata, finali: diretta streaming su UWW+.

18.30 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Sassuolo-Lazio: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CURLING FEMMINILE (Europei 2026) – Italia-Norvegia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e The Curling Channel.

19.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Bamberg-Varese: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Benevento-Catanzaro: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Ascoli-Sampdoria: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Cesena-Empoli: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Entella-Avellino: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – L.R. Vicenza-Modena: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Mantova-Cremonese: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – CALCIO (Serie B 2026-2027) – Padova-Südtirol: diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – Omag Consolini Volley 1907-ChorusLife Volley Bergamo: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

20.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – BC Roma-Bosna Royal: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Aquila Trento-Buducnost: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.15 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Panathinaikos-Armani Olimpia Milano: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – PALLANUOTO (Champions League 2026-2027) – Pro Recco-Oradea: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed euroaquaticstv.com.

20.30 – PALLANUOTO (Champions League 2026-2027) – Radnicki-Brescia: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW ed euroaquaticstv.com.

20.30 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Valencia-Fenerbahce: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Roma-Cagliari: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

20.45 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Torino-Como: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 27 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.