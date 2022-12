Sport in tv oggi, lunedì 19 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, lunedì 19 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Si parte nella notte con il consueto appuntamento con il basket NBA, poi in mattinata ci si sposta sulle montagne dell’Alta Badia per lo slalom gigante maschile. Nel pomeriggio il tennis con un’altra esibizione in Medio Oriente e in serata i posticipi di Serie B e C, oltre all’amichevole della Roma. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.