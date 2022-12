Sport in tv oggi, giovedì 1 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, giovedì 1 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Si decidono le qualificate agli ottavi di finale di due altri gruppi ai Mondiali in Qatar. Tanto basket, nella notte con l’NBA e in serata con l’Eurolega, che vedrà in campo l’Olimpia Milano. Gli sport invernali ci tengono compagnia nel corso della mattinata con le due staffette del biathlon. Di seguito ecco il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.