Sport in tv oggi, domenica 18 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, domenica 18 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. La finale dei Mondiali è l’evento più importante, ma si chiudono anche il Mondiale per Club di volley e le tante gare degli sport invernali in giro per il mondo in questo weekend. Come sempre, il piatto forte della settimana è proprio il settimo e ultimo giorno, ricco di sport e spettacolo. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.