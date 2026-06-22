Sport in tv oggi: Wimbledon, Eastbourne e Argentina-Austria con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Giornata dominata dal tennis, con le qualificazioni di Wimbledon e i tornei di Eastbourne, Bad Homburg e Maiorca. In serata spazio ai Mondiali con Argentina-Austria su Rai 1 e DAZN, poi Francia-Iraq e Norvegia-Senegal in streaming. Come ogni giorno, anche il palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Lunedì 22 giugno propone una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di sport in tv. Il tennis è il grande protagonista fin dalla tarda mattinata, con il circuito WTA impegnato a Bad Homburg, le qualificazioni di Wimbledon e i tornei ATP e WTA di Eastbourne, dove è in programma anche il match tra Elisabetta Cocciaretto e Ajla Tomljanovic. In campo anche l’ATP di Maiorca, visibile sui canali Sky e in streaming.

In serata spazio al calcio con i Mondiali: alle 19.00 Argentina-Austria sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play e DAZN. A seguire, nella notte italiana, appuntamento con Francia-Iraq e Norvegia-Senegal su DAZN. Completa la programmazione quotidiana il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con documentari, podcast, format originali e contenuti dedicati a sport olimpici e grandi protagonisti.

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Sport in tv oggi, lunedì 22 giugno: il calendario completo

11.00 Tennis, WTA Bad Homburg: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, Wimbledon: qualificazioni, primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: primo turno, 2° match sul Court 1 Elisabetta Cocciaretto vs Ajla Tomljanovic – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Maiorca: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

19.00 Calcio, Mondiali: Argentina-Austria – Diretta tv su Rai 1; live streaming su Rai Play e DAZN

23.00 Calcio, Mondiali: Francia-Iraq – Diretta streaming su DAZN

Martedì 23 giugno, ore 3.00 Calcio, Mondiali: Norvegia-Senegal – Diretta streaming su DAZN

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di lunedì 22 giugno

00.22 INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)

00.45 INSIDE – Alice Bellandi (Judo)

01.06 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

01.24 INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella (Presidente FASI)

01.39 Touchback – Il riscatto

03.58 Dear Cochise

05.26 Jimmy Grimble

07.21 Ronaldo vs Messi: Face Off

08.36 INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

08.43 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)

09.04 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

09.21 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)

09.34 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

09.51 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

10.08 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

10.24 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.33 Old But Gold – Episodio 2

10.53 Old But Gold – Episodio 1

11.16 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

11.43 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.59 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

12.09 Atletica – Brixia Meeting 2026

19.34 King Carl – Howe meets Lewis

19.44 Furious – La storia di Andrew Howe

20.00 Atletica – Meeting Savona – 2026

23.24 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2