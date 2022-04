Serie A 2021/2022, trentacinquesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

by Giorgio Billone

Stadio San Siro Milano

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Prosegue la sfida scudetto tra Milan e Inter, ma con i rapporti di forza ora invertiti: la Fiorentina sulla strada dei rossoneri in vetta, l’Udinese per i nerazzurri. E poi, Juventus-Venezia, Spezia-Lazio e Napoli-Sassuolo sono tutte partite da non sottovalutare per le big, così come Roma-Bologna. Di seguito la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti.

Sabato 30 aprile 2022

ore 15 Napoli-Sassuolo

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi

ore 15 Cagliari-Verona

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Massimo Donati

ore 18 Sampdoria-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Marco Parolo

ore 20.45 Spezia-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Manuel Pasqual

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Davide Polizzi e Nando Orsi

Domenica 1 maggio 2022

ore 12.30 Juventus-Venezia

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni ed Massimo Donati

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi

ore 15 Milan-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Massimo Ambrosini

ore 15 Empoli-Torino

su Dazn

Telecronaca: Alessandro Iori e Stefan Schwoch

ore 18 Udinese-Inter

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

ore 20.45 Roma-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi

Lunedì 2 maggio 2022

ore 20.45 Atalanta-Salernitana

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti